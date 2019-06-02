شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين وكوادر الأوقاف.

وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم/الأحد/- ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولى وتنفيذها، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف واحترام مشاعر المسلمين فى هذا المكان المقدس، خصوصًا فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مطالبًا المجتمع الدولى بالتحرك وتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

وحذر من التبعات الخطيرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة والتى ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لجميع هذه الاستفزازات العبثية والتصرفات غير المسؤولة والمرفوضة والمدانة فى المسجد الأقصى المبارك، وحملتها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد والتداعيات الخطيرة لهذه التصرفات.

وأوضح الناطق الرسمى أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالبها بوقفها بشكل فورى وتحذر من تبعاتها.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين فى ذكرى احتفال إسرائيل بتوحيد شطرى القدس (الشرقية والغربية)" بعد احتلال القسم الشرقى فى 1967.

وأوضح شهود عيان أن العشرات من ضباط الاحتلال اقتحموا باحات المسجد الأقصى ودخلوا المسجد القبلى واعتدوا على المصلين والمعتكفين وأمروهم بمغادرة مساجد وساحات الأقصى، ولدى اعتراضهم استخدموا القوة واعتدوا على النساء والشيوخ والأطفال.