شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستورى الجزائرى: استحالة إجراء انتخابات رئاسية فى 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل التلفزيون الجزائرى عن المجلس الدستورى قوله إنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية فى 4 يوليو كما كان مخططا. وذكر تقرير التلفزيون اليوم الأحد أن المجلس الدستورى لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية. Advertisements

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