الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى قرارات قمة مكة الإسلامية

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تعتبر ما صدر عن قمة مكة الإسلامية "لا يمثل لها أي قلق.. وتستخف بقراراتها" من خلال اعتداءات مستوطنيها وشرطتها على المصلين بالمسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وحراس المسجد، وصل الخليج 365 نسخة منه.

ورأت الوزارة في بيانها أن "إسرائيل تحاول تثبيت حق اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى، وإلزام المسلمين بقبول مبدأ التقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود".

وأدان البيان "همجية الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، ومخططاته الهادفة إلى تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"

وطالبت الخارجية "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها".

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كما طالبته بـ"اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت إن إسرائيل "تؤكد عبر ردها المباشر وقبل أن يجف قلم الموقعين على بيان نصرة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى في القمة الإسلامية الأخيرة في مكة، أنها تتحدى المسلمين جميعا وتتجاهل قراراتهم".

وتابعت: "إسرائيل تقول للعالم الإسلامي متحدية أن قراراتهم لا أهمية لها، وان قرارات الاحتلال وإجراءاته فقط هي التي تسري وتطبق على أرض الواقع وفي داخل المسجد الأقصى وباحاته".

واختتمت فجر السبت الماضي، القمة الإسلامية في دورتها الـ14 العادیة، في مكة المكرمة، حيث أكد بيانها الختامي على رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين.وأغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، اليوم، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد، بحسب مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.

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