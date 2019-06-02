الفيصلي يتوّج ببطولة #كأس_الأردن لكرة القدم

صحيفة الخليج الإلكترونية توج فريق الفيصلي بلقب كأس الأردن لكرة القدم للمرة الـ (20) في تاريخه، بعد فوزه على الرمثا بهدفين دون مقابل اليوم في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي.

وسجل هدفي الفيصلي هشام السيفي بالدقيقتن 30 و 68 .

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