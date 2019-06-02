طلب مفاجئ من #الاتفاق تجاه اللاعب #حسين_السيد

وكان حسين السيد غادر المملكة بعد انتهاء الموسم المنصرم والذي يتزامن مع نهاية إعارته، كما أن الإدارة أبلغته بعدم رغبتها في التجديد معه للاستمرار بالفريق.

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وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي الاتفاق، طلبت من “مارسيلو” العودة إلى المملكة للمشاركة في التدريبات بدءاً من يوم 24 يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن حسين تلقى خطابًا من إدارة الاتفاق يلزمه بالعودة إلى التدريبات، لتجنب تطبيق اللوائح الداخلية عليه، علمًا أن عقده ينتهي في 29 يونيو، بعد بدء التحضيرات بـ 5 أيام.

وكشفت “الرياضية” عن موقف حسين من خطاب طلب العودة، موضحةً أن اللاعب سيعود إلى الدمام في التوقيت المحدد من أجل الالتزام بالعقد متقبلاً طلب الإدارة.