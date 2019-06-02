لوفرين يحتفل على طريقته الخاصة بتتويج #ليفربول بدوري الأبطال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
احتفل الكرواتي لوفرين مدافع ليفربول، بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز.
وكان ليفربول قد نجح في التتويج باللقب القاري، بعد الفوز أمام توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد.
حرص المدافع الكرواتي الذي جلس على دكة البدلاء في المباراة، أن يقطع جزء من شباك المرمى، للاحتفاظ بها تخليدا لهذه الذكرى العظيمة.
يذكر أن لوفرين شارك مع ليفربول خلال منافسات هذا الموسم في 19 مباراة، منها 3 فقط في دوري أبطال أوروبا.
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