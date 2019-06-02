السهلاوي يودع جماهير النصر برسائل مؤثرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نجم نادي النصر محمد السهلاوي، رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وانضم السهلاوي لصفوف النصر موسم 2009-2010، ليقضي 10 مواسم مع العالمي، حقق خلالهم العديد والعديد من البطولات والإنجازات.

وكتب السهلاوي عبر حسابه الشخصي على تويتر:”ما أقسى الفراق، وما أصعب كلمات الوداع، شكراً جماهير النصر الغالية، شكراً لدعمكم، لوقفاتكم، للحب الذي وجدته منكم، كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً”.

Advertisements

وأضاف:”لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي، تلك اللحظات التي ستظل خالدة في عقلي، لن أنساكم”.

ووجه نجم النصر عدة رسائل شكر:”شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى، شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي، شكراً للشامخ سعود آل سويلم، شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف، سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائماً، استودعكم الله”.

وخاض السهلاوي 210 مباراة رفقة نادي النصر، سجل خلالهم 99 هدف، فيما تمكن من صناعة 19 هدف “أسيست” لزملاءه بالفريق.