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صحيفة الخليج الالكترونية
عثرت فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ اليوم (الأحد)، على جثّة مواطن مفقود في صحراء العضيلية بالأحساء، حيث كان قد خرج للبحث عن شقيقه المفقود والذي عُثر عليه كذلك وقد فارق الحياة.
وأوضحت في بيان أن فرق الإنقاذ في الجمعية انطلقت الساعة الرابعة فجر اليوم للبحث عن مفقود العضيلية الثاني، الذي فقد أثناء بحثه عن شقيقه المفقود والذي عثر عليه أيضا متوفًى من قِبل ذويه.
ونشرت الجمعية صوراً لفرق الإنقاذ أثناء مباشرتها عملية البحث عن المفقود الثاني، وذلك بعدما تبلغت بفقده من ذويه، حيث عُثر عليه متوفًى ليلحق بشقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن خرج للبحث عن شقيقه المفقود فتوفي.. والعثور على الجثتين بالصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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