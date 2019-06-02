بريد سراة عبيده يوصل الطرود لعملائه خارج وقت الدوام

ابها

قام بريد محافظة سراة عبيده ليلة الجمعه الموافق 27-09-1440 بتقديم خدمة توصيل الطرود خارج الدوام لعملائه إلى منازلهم أو المكان الأقرب والمناسب للعميل رغبةً في سرعة تسليم طرود العملاء قبل العيد وذلك بقيادة مدير بريد المحافظه معيض بن سعيد ال هادي وبتوجيهاتٍ من إدارة بريد منطقة عسير.

وأضاف ال هادي أن هذا واجبنا وأن هذا أقل مانقدمه لخدمة الوطن والمواطن.