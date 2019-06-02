- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة (50) فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم (40) فلسطينيا من القدس.
وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال استأنفت اليوم اعتداءاتها على المقدسيين، واستدعت عددًا من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر #قوات_الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من محافظات الضفة غالبيتهم من #القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.