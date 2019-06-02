قوات_الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين من محافظات الضفة غالبيتهم من #القدس

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة (50) فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم (40) فلسطينيا من القدس.

وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال استأنفت اليوم اعتداءاتها على المقدسيين، واستدعت عددًا من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.