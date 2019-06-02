الاحتلال_الإسرائيلي يغلق المصلى القبلي في #الأقصى بسلاسل حديدية

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الخليج - واس
غلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وفرضت حصارًا عسكريًا محكمًا على عشرات المصلين المعتكفين بداخله.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس إن قوات الاحتلال الخاصة دفع بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية للمسجد الأقصى لحماية عصابات المستوطنين خلال استباحتها للمسجد الأقصى التي سيتم تنفيذها اليوم.
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