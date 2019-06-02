المرصد السوري: عشرة قتلى بينهم مقاتلون اجانب إثر القصف الاسرائيلي في سوريا

اسفرت الضربات التي شنتها اسرائيل فجر الاحد على مواقع في سوريا عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود من وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
ولم يتمكن المرصد من التحقق من هوية المقاتلين الاجانب الذين قضوا في الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع بالقرب من العاصمة السورية، حيث تتمركز قوات سورية وقوات ايرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني، حليف دمشق، بحسب ما افاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
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