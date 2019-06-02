رغم وقف إطلاق النار.. خروقات الحوثي مستمرة في الحديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد عاد التوتر إلى مدينة الحديدة اليمنية، بعد الانتهاكات المستمرة لجماعة أنصار الله (الحوثية)، والتي طالما خرقت شروط الهدنة.

وصعدت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أمس، خروقاتها العسكرية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة اليمنية غرب البلاد.



وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي شنت هجمات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة على الكثير من مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بقيادة ألوية العمالقة، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس.

تصعيد حوثي

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي استهدفت، وبشكل مكثف، مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب الحديدة، فيما قصفت الميليشيات الحوثية المتمركزة بين المزارع الكثيفة جنوب مركز مديرية التحيتا الأحياء السكنية داخل المدينة، مخلفة مزيداً من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما شنت الميليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً، وبشكل هستيري، على مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس الواقعة أيضاً جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر، وواصلت الميليشيات الحوثية اعتداءاتها وانتهاكاتها لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، وهاجمت مواقع قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه وسط محافظة الحديدة.

ورصدت مصادر محلية وعسكرية ميدانية تصعيداً عسكرياً للميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي، وهاجمت مواقع عسكرية تابعة لقوات العمالقة شرقي المديرية الواقعة جنوبي مدينة الحديدة، مشيرة إلى استمرار تعرض مواقع القوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة لهجمات كثيفة بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

وذكر بيان صادر عن المقاومة الوطنية، فجر أمس، أن «بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه، استهدفت خلال الساعات الماضية مزارع النخيل في وادي الجاح بأكثر من 11 قذيفة صاروخية «كاتيوشا»، فضلاً عن قصف بقذائف الهاون، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار».

وأوضح البيان أن «مدفعية اللواء الرابع «مقاومة وطنية» في الجاح دمرت راجمة صواريخ ومربض مدفعية لبقايا جيوب الميليشيات بعد أن تمكنت وحدات الاستطلاع من رصدهما أثناء استهداف مزارع النخيل»، مؤكداً أن «التزام المقاومة المشتركة باتفاق وقف إطلاق النار لن يثنيها عن قصف أي هدف عسكري للميليشيات الحوثية يتم رصده لحظة استهداف المدنيين».

وذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، أمس، أن قواتهم قتلت وجرحت ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثيين الإيرانية خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأفادت المصادر بأن عناصر المليشيات حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية، محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى.

تصدي الجيش

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وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، صد هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التقدم، باتجاه مواقع محررة شمال مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوم الحوثيين، وكبدتهم قتلى وجرحى".

وأشار إلى "رصد الجيش تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

ووفقاً للجيش، "حشد الحوثيون مجاميع من عناصرهم، معززين بعدد من الآليات القتالية، في أطراف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا".

اتهامات حوثية

من جهة أخرى، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بقصف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا جنوب الحديدة بـ 25 قذيفة مدفعية و5 صواريخ كاتيوشا.

وأضافت ان الجيش أطلق 7 قذائف هاون وصاروخاً موجة على مناطق جنوب شرقي مديرية حيس، في حين استهدف بالرشاشات جولة موبايل وأطراف شارع الخمسين وحارة الضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.

وهناك حالة من السخط الحكومي على "تجاوزات" مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة، وسيط محايد في اليمن، وإنه يثق في مبعوثه الخاص إلى اليمن، ردًّا على رسالة بعثها له الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يشكو فيها من انحياز غريفيث للحوثيين.