بدون سقوط ضحايا.. زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب إندونيسيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرض إقليم شمال سومطرة الإندونيسي إلى هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، الأحد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن مركز الزلزال يقع في سواحل منطقة جنوب "نياس" في الإقليم، وعلى عمق 48 كيلومترا.
ولم تطلق الهيئة ولا مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ، تحذيرات بحدوث موجات عملاقة.
ووفقا للمعلومات الأولية لم يتسبب الزلزال بسقوط قتلى أو مصابين.
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