3 تفجيرات تهز العاصمة الأفغانية كابول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استيقظ سكان العاصمة الأفغانية كابل، صباح اليوم الأحد، على ثلاثة تفجيرات عنيفة متتالية، في أماكن متفرقة.

هزت ثلاثة انفجارات متتالية، الأحد، العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل شخص حسب المعطيات الأولية.



وذكر مسؤولون في الأمن الأفغاني أن "شخصًا واحدًا قُتل وأصيب آخرون في انفجار دمر مركبة تابعة لكلية التربية في كابول، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.



وأوضح المتحدث باسم الداخلية، نصرات رحيمي للصحفيين، أن التفجير الأول استهدف حافلة تقل طلاباً جامعيين.

وأكد مسؤولون بوزارة الداخلية أن قنبلة مغناطيسية زرعت في المركبة التابعة لكلية التربية، انفجرت.



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ووقع الانفجار بالقرب من محيط منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.



وأضاف رحيمي أن التفجيرين الآخرين، وقعا بعد فترة وجيزة، على مقربة من المكان الذي شهد التفجير الأول.



وأشار رحيمي أن التفجيرات أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 17 آخرين، حسب الحصيلة الأولية المتوفرة لديه.

وذكر بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن التفجيرات.