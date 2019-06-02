الديوان الأميري القطري ينشر صور للشيخ تميم... ماذا فعل في قصر البحر

وتطرق الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد أمس السبت، إلى "آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"، فيما أكد أمير قطر على "موقف دولة قطر الثابت والداعم للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن "الوفد الفلسطيني أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر على الدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للشعب الفلسطيني كافة، لا سيما في قطاع غزة".

وأظهرت الصور التي نشرها الديوان الأميري القطري، وجود خالد مشعل وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال وعزت الرشق وحسام بدران من قادة "حماس".

بدوره، قال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزال، إن الوفد نقل للأمير تحيات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وتقديره هو وقيادة الحركة لمواقف قطر المشرفة في دعم الشعب الفلسطيني عموما، وفي قطاع غزة خصوصا.

وأضاف نزال، أن وفد حماس أكد على رفض الحركة لما يسمى"صفقة القرن"، وأن هناك إجماعا فلسطينيا على رفضها، كما أكد على رفض الحركة لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمثل الورشة التي ستعقد في البحرين أحد مظاهرها.