مقربون من ترامب يطالبون بمحاسبة هيئة عربية كلفتهم ملايين الدولارات

وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء جمهوريين بالكونغرس تقدموا للتحقيق في تصرفات إدارة الموانئ الكويتية.

وطلب الأعضاء يتهم المؤسسة بأن تصرفاتها "باتت تؤثر في مدى تنافسية العقود التي تقوم قيادة النقل للولايات المتحدة الأمريكية USTRANSCOM بترسيتها على المقاولين بين الحين والآخر".

ويقول مقربون من ترامب إن هذه التصرفات كلفت الأمريكيين في أحد العقود يفوق 10 ملايين دولار أمريكي.

وحسب الصحيفة انتقد طلب أعضاء الكونغرس تهديد هيئة الموانئ الكويتية لأمريكا بمنع السفن والبواخر المحملة بمعدات الجيش الأمريكي من الدخول إلى الموانئ.