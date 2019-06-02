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وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، أنه من السابق لأونه تحديد موعد السماح لطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" بالتحليق في أجواء الدولة، بعد منعها بسبب خلل في نظام الكمبيوتر يؤدي إلى سقوطها.
وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "بوينغ" الأمريكية، إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذي واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس طيران الإمارات يدعو لإعادة "بوينغ 737" للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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