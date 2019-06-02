شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..قصف إسرائيلى على دمشق والقنيطرة يسفر عن 10 قتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلى استهدف مساء أمس عدة مواقع عسكرية تابعة للجيش السورى من بينه موقعاً للمراقبة بمدينة القنيطرة وأخر جنوب دمشق.

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وأضافت الصحيفة أن القصف أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وأصابة العشرات بجروح من بينهم مدنيين وعسكريين ، وذلك رداً على إطلاق قذيفة أمس على شمال إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية طبقا للتحقيقات الأولية التى أجراها الجيش الإسرائيلى ، مشيراً أنه ربما تم أطلاق القذائف عن طريق الخطأ بسبب المناوشات التى تجرى بين الفصائل المسلحة فى سوريا