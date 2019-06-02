شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل ادعاء: محكمة عراقية تقضى بإعدام فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد ممثلى الادعاء لرويترز إن محكمة عراقية قضت بإعدام فرنسيين اليوم الأحد بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه إذ أنه غير مصرح له بالحديث مع الإعلام "كانت هناك أدلة كافية للحكم بالإعدام. كانا من مقاتلي تنظيم داعش".
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