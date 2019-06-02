مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام السوري وروسيا على إدلب

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 4 مدنيين في قصف جوي لقوات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وبحسب مراسل الخليج 365، فإن الغارات الجوية استهدفت مدينة خان شيخون وبلدة كنصفرة، وقرى شيخ دامس وشيخ مصطفى وصفوهن وفليفل وأرينبة واحسم.

ووفقا لمعلومات صادرة عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فإن مدنيين إثنين قتلا في غارة على مدينة خان شيخون وواحد في قرية فليفل وآخر في غارة استهدفت شيخ دامس.

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وأفاد "مرصد تعقب حركة الطيران" التابع للمعارضة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المقاتلة التي استهدفت مدينة خان شيخون، عائدة لسلاح الجو الروسي وأقلعت من قاعدة حميميم الجوية الواقعة في ريف اللاذقية (غرب).

وتشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.