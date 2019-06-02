وقف الديانة التركي يوزع مساعدات رمضانية في فلسطين

القدس/ أسد فرات/ الخليج 365
وزع وقف الديانة التركي مساعدات غذائية على المحتاجين وملابس عيد للأيتام في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية وغزة المحاصرة، بمناسبة شهر رمضان.
ووزع الوقف حقائب مساعدات رمضانية على ألفين و500 عائلة في فلسطين المحتلة، وقدم طعام الإفطار إلى 5 آلاف شخص في المسجد الأقصى، ووزع ملابس العيد على ألف و500 يتيم.
وقال مسؤول الشرق الأوسط في الوقف، محمود تملي، للأناضول "تستمر فعالياتنا في شهر رمضان في جميع أنحاء العالم ومن بينها مختلف مناطق فلسطين كغزة والقدس ورام الله".
وأضاف: "أوصلنا أمانة فاعلي الخير الأتراك إلى مئات العائلات المحتاجة وقوينا أواصر الأخوة بين الشعبين، واستضفنا في موائد الإفطار بالمسجد الأقصى مسلمين من كافة أنحاء العالم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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