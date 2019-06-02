بطالة الأردنيين تصعد إلى 19 بالمائة خلال الربع الأول 2019

عمان/رهام علي/الخليج 365



صعدت معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية، إلى 19 بالمائة في الربع الأول 2019، مقارنة مع 18.6 بالمائة بنهاية 2018.



وكانت البطالة في الأردن سجلت 18.4 خلال الربع الأول من 2018.



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وقالت دائرة الؤحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان، الأحد، إن معدل البطالة في صفوف الذكور بلغت 16.4 بالمائة، مقابل 28.9 بالمائة للإناث، في الربع الأول 2019.



وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 24.4 بالمائة.



وما يزال الاقتصاد الأردني، يعاني من تراجع في المؤشرات الاقتصادية، وانعكست سلبا على حياة الناس بشكل مباشر، أهمها تراجع النمو، إضافة إلى استمرار انعكاسات الأوضاع السياسية والإقليمية على الاقتصاد.

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