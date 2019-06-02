العراق.. حكم بإعدام فرنسي ثامن أدين بالانتماء إلى "داعش"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، الأحد، حكما بإعدام مواطن فرنسي إثر إدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتي هذا الحكم، بعد إصدار المحكمة ذاتها، حكما بإعدام 7 فرنسيين آخرين لإدانتهم بالتهمة نفسها، خلال أسبوع.

وقال مصدر قضائي بالمحكمة للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "المدان هو فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر 32 عاماً"،

وذكر بأن "الحكم صدر بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب"، حيث أظهر التقرير الطبي عدم وجود آثار تعذيب على جسده، حسب المصدر.

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وأجريت محاكمة الفرنسيين الثمانية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا، أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

من جهته، أوضح فاضل أبو رغيف المستشار في جهاز مكافحة الارهاب العراقي وخبير في شؤون الجماعات المسلحة، للأناضول، بأن "الحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره".‎



وتم نقل 12 جهاديا ذو جنسيات فرنسية من سوريا إلى العراق قبل أشهر، أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش.

والثلاثاء، أعلنت الخارجية الفرنسية، أنها تكثف الجهود لتجنيب مواطنيها أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق، على خلفية انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.



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