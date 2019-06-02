الأوقاف الإسلامية: الشرطة الإسرائيلية تُغلق "باب المغاربة"

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365 -

أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، إنه تم إغلاق باب المغاربة عقب السماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى.

واعتبرت الدائرة في بيانها ما حصل "انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان".

وأوضحت مراسلة الخليج 365 أن القوات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية ما زالت تُحاصر المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، بعدما فرّغت محيطه من المصلين.

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وأضافت أن داخل المصلّى القبلي أعداد كبيرة من المُعتكفين المحاصرين فيه، كما نقلت عن مصادر داخل المصلى، وجود عدد من الإصابات جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستطنين للمسجد.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباح اليوم "باب المغاربة" وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.