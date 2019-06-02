القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365
قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الأحد، 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد.
وأوضح في تصريح صحفي، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتدت صباح اليوم الأحد، على المصلين الموجودين في باحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت على حراسه.
وحمّل الكسواني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المسجد والمصلين فيه وتبعاته، مضيفا "ما حدث لا يعطي الاحتلال أي حق في المسجد الأقصى حيث تم بقوة السلاح، وهذا لن يثنينا عن الدفاع عنه".
ووصف جولات المستوطنين في المسجد الأقصى بـ"الاستفزازية"، لافتاً إلى أنه تخلّلها "قص وغناء على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال التي قادت الاقتحامات وباركتها".
وشدد على ضرورة أن "تتحمل الشعوب العربية والإسلامية مسؤولياتها تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية".
وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباح اليوم "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.
وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.
يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.