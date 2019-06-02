الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام الأقصى

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365

قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الأحد، 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتدت صباح اليوم الأحد، على المصلين الموجودين في باحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت على حراسه.

وحمّل الكسواني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المسجد والمصلين فيه وتبعاته، مضيفا "ما حدث لا يعطي الاحتلال أي حق في المسجد الأقصى حيث تم بقوة السلاح، وهذا لن يثنينا عن الدفاع عنه".

ووصف جولات المستوطنين في المسجد الأقصى بـ"الاستفزازية"، لافتاً إلى أنه تخلّلها "قص وغناء على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال التي قادت الاقتحامات وباركتها".

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وشدد على ضرورة أن "تتحمل الشعوب العربية والإسلامية مسؤولياتها تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية".

وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباح اليوم "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.