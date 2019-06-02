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أمير قطر يستقبل وفدا من حماس

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الدوحة / احمد يوسف / الخليج 365 

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، السبت؛ وفداً من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية." 

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وأكد آل ثاني على "موقف دولة قطر الثابت الداعم للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة." 

وأضافت أن وفد حماس أعرب عن "بالغ الشكر والتقدير لأمير قطر على الدعم المتواصل الذي تقدمه بلاده للشعب الفلسطيني كافة لا سيما في قطاع غزة."

وأظهرت الصور التي نشرها الديوان الأميري القطري وجود خالد مشعل وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال وعزت الرشق وحسام بدران من قادة حماس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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