أبشر: الإفراج عن أكثر من 200 موقوف عبر خدمة “فرجت” حتى الآن

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الداخلية من خلال منصة “أبشر” عن الإفراج عن أكثر من 200 موقوف في قضايا مالية حتى الآن، منذ إطلاق خدمة “فرجت” في تاريخ 24 رمضان الجاري.

وقدمت منصة “أبشر” عبر حسابها بموقع “تويتر”، الشكر لكل مَن أدخل البهجة إلى قلوب أسر الموقوفين مع قرب دخول عيد الفطر المبارك، بتبرعه لفك أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية.