صرف الدفعة 19 من #حساب_المواطن الاثنين بعد القادم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بعد القادم الموافق 10 يونيو 2019.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).