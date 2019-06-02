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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد حساب المواطن أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بعد القادم الموافق 10 يونيو 2019.
وأوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر صرف الدفعة 19 من #حساب_المواطن الاثنين بعد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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