إصابة 18 شخصًا إثر انفجار سيارتين مفخختين شرقي #ليبيا

الخليج - واس أصيب 18 شخصًا على الأقل جراء انفجار سيارتين في مدينة درنة شرقي ليبيا اليوم. وأوضح مصدر أمني ليبي أن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، مشيرًا إلى أن مستشفى المدينة استقبل عددًا من الجرحى. وذكرت مصادر عسكرية ليبية أن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز في مدينة درنة.

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