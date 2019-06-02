هيئة_الترفيه تعايد مواطني #المملكة والمقيمين بأكثر من 80فعالية في مختلف المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

عايد الهيئة العامة للترفيه مواطني ومقيمي وزائري المملكة العربية السعودية بأكثر من 80 فعالية مختلفة ضمن مشاركتها في “موسم العيد” الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة خمسة أيام في مجموعة من المناطق.

وحرصت الهيئة كعادتها في مختلف المواسم أن تكون فعالياتها متنوعة وتتناسب مع جميع فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق، إضافة إلى سعيها لتقديم فعاليات عالمية وأخرى تقدم لأول مرة في تأكيد منها على أهمية الارتقاء بصناعة الترفيه بشكل مستمر.

فالعائلات والأفراد على موعد مع المهرجانات والاحتفالات التي سيكون الدخول إليها مجاناً في عدد كبير من الحدائق والمتنزهات، ففي الرياض ولمدة خمسة أيام تبدأ من يوم العيد، فعالية “كروز الترفيه” في حديقة الملك عبدالله بالملز، و”عيد فايبز” في منتزه الحزام في حي الرفيعة، و”بهجة الرياض” في ساحة العروض والاحتفالات الواقعة في طريق الملك عبدالله والدائري الشرقي، و”مضوي” في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية. وفي الدمام تقام فعالية “قرية العيد” في منتزه الملك فهد، وفي الواجهة البحرية بالخبر ستقام فعالية “احتفالات العيد” فيما ستكون الأحساء على موعد مع فعالية “كرنفال العيد” في حديقة الملك عبدالله فيما يشهد منتزه جواثا فعالية “الطائرات الورقية”. أما في الطائف ستقام فعالية “عيدية الترفيه” في منتزه الرُدّف. وفي المدينة المنورة سيكون سكانها وزائريها على موعد مع العروض الترفيهية المختلفة ومسرح الطفل والجلسات التراثية في فعالية “روشان” وذلك بحديقة الملك فهد.

وللأطفال في عيد الفطر فرحة خاصة، حيث سيشاهدون أبرز الشخصيات الكرتونية إذ يحضر بعضها للمرة الأولى والتي تبدأ لمدة خمسة أيام من يوم العيد وبشكل مجاني في الأسواق التجارية، ففي الرياض تقام في غرناطة مول عروض “بيبي شارك” وهي من أكثر الشخصيات والأغاني مشاهدة في العالم، كما ستقام عروض “آيس أيج” الشهيرة في “بانوراما مول”، فيما سيكون في “حياة مول” العرض المسرحي “لؤلؤة والماسة” وفي الرياض غاليري تقام فعالية “بارني” أما في الرياض بارك فتقدم فعالية “باور رينجرز” فيما سيكون عرض “دورية المخلب” في الحمراء مول. وفي الدمام وتحديداً في دارين مول ستكون هناك فعالية “أرض المحبة” وفي “الشاطئ مول” فعالية الأطفال الشهيرة “تيليتابيز” أما في الظهران مول فتقام فعالية “باربيز” ويستمتع الأطفال بعرض “ترانسفورمرز” في الراشد مول بالخبر.

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وفي واحة النخيل تقام فعالية “سبونج بوب” في الأحساء مول وفي الراشد سكوير تقام فعالية “بوب البناء”، كما تقام في أسواق الطائف فعاليتا “حياتي جيرل” و”رجل الإطفاء سامي” في جوري مول، و”سونيك بووم” في مول قلب الطائف.

ولعشّاق المسرح، ستقام 12 مسرحية منها 4 في العاصمة الرياض تقدّمها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، وهي مسرحية “عالم لمسة” في مدارس الرياض من أول أيام العيد ولمدة أربعة أيام، ومسرحية “أمين وشركاؤه” من بطولة النجم المصري أحمد أمين في مدارس التربية الإسلامية بالرياض في أيام العيد الثلاث الأولى، فيما ستبدأ بقية المسرحيات من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام وهي مسرحية “عنتر المفلتر” من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي في مسرح جامعة الأميرة نورة، ومسرحية “فوق كوبري ستانلي” للنجم المصري محمد سعد الشهير باللمبي وذلك على مسرح جامعة دار العلوم. وفي مدينة الدمام، سيكون سكان المدينة على موعدٍ مع مسرحيتين هما مسرحية “ليلة زفاف المرحوم” من بطولة طلعت زكريا والفنان القدير حسن يوسف في الظهران أكسبو، ومسرحية “رحلة بدينار ونص” في مسرح أمانة المنطقة الشرقية. وفي الأحساء تقام مسرحية “ميكي أفندي” للنجم المصري أحمد بدير في شارع الظهران بجانب العثيم مول، أما مسرحية “عجائب غرائب” ستقام في خيمة في أرض أمانة الأحساء، كما ستقام في أكاديمية الكفاح بالأحساء مسرحية “ريا وسكينة”.

وفي الطائف تقام في منتزه الرُدّف مسرحية بعنوان “قو نينجا” من أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام، ومسرحية “أشباح هونولولو” من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام. أما في المدينة المنورة فستعرض فيها مسرحية تبدأ من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام وذلك في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بعنوان “أبو قدحة” بطولة الفنان فايز المالكي.

وعلى صعيدٍ آخر، تقام العديد من عروض السيرك المذهلة من أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام يأتي في مقدمتها سيرك “إلواز” في الساحة الخارجية للنخيل مول بالرياض، والعرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك في مدارس المملكة بالعاصمة، إضافة إلى “سيرك هوليوود” في منتزه الملك عبدالله – الواجهة البحرية بالدمام، وعرض “شادو لاند” في معرض الظهران الدولي، و “سيرك دهشة” في الراشد سكوير بالأحساء، والسيرك الأفريقي المقام في منتزه الرُدّف بالطائف. أما سيرك أمريكانو المقام في ساحة غرناطة مول بالرياض، فيقام من ثاني أيام العيد ولمدة خمسة أيام.