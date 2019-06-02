ضربة ثنائية من السودان لقطر

وجهت السودان ضربة ثانية لقطر، فبعد يومين من قرار غلق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بالخرطوم، أكدت وزارة الخارجية السودانية، استدعاء سفيرها لدى الدوحة، للتشاور.

ونشرت الوزارة بيان على موقعها الإليكتروني قالت فيه "تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تفيد أن سفير السودان لدى قطر السفير فتح الرحمن علي محمد قد استدعي إلى الخرطوم للتشاور وسيغادر السفير إلى الدوحة ليكون على رأس عمله خلال الساعات القادمة".

وسبق أن حاولت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، تجميل وجه الدوحة، وقالت كذباً أن الأنباء التي تتحدث عن استدعاء السفير عارية تمام من الصحة، لافتة إلى أن السفير أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته، وقالت الخاطر، في تغريدة على موقع "تويتر"، "يتم حاليا تداول خبر عار عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص"، وتابعت "بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية، كما جرت العادة، بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته".

وأبلغت أجهزة الأمن السودانية أمس الجمعة، مدير مكتب الجزيرة بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، كما تضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة "الجزيرة".

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