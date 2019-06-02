صحف عالمية: الرياض حققت أهداف قمة مكة

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اهتمت وسائل الإعلام الدولية بقمة مكة المكرمة التي استضافت دول منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناقشة التطويرات في المنطقة.

استطاعت القمتين العربية والإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن تحظى باهتمام كبير على مستوى التغطية الإعلامية، لا سيما وأنها عقدت في وقت تزداد فيه التوترات بشكل واضح بمنطقة الخليج العربي. الحشد الإسلامي والعربي الذي دعت إليه السعودية، كان بمثابة خطوات واثقة من جانب قيادتها نحو إدانة الأنشطة الإرهابية والعنف بشتى أشكاله خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد استهداف ناقلات المفط قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي مايو الماضي.

واختلفت القضايا والمسائل التي تم التركيز عليها من قبل وسائل الإعلام الغريبة في القمة، إلا أن هناك شبه إجماع على أنها تأتي بالفعل في توقيت هام على كافة المستويات السياسية خلال الفترة الحالية. الكلمات الأقوى ورأت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، أن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

واختلفت القضايا والمسائل التي تم التركيز عليها من قبل وسائل الإعلام الغريبة في القمة، إلا أن هناك شبه إجماع على أنها تأتي بالفعل في توقيت هام على كافة المستويات السياسية خلال الفترة الحالية. الكلمات الأقوى ورأت وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتد برس، أن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الإسلامية، أمس الجمعة، كانت أقوى رد فعل من جانب السعودية بشأن التوتر الذي سيطر على المنطقة على مدى شهر مايو بأكمله. الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية ووصف العاهل السعودي الحوادث التي وقعت في منطقة الخليج، خلال خطاب قبل اجتماع الزعماء المسلمين في مكة المكرمة بأنها "أعمال إرهابية" تهدد إمدادات الطاقة العالمية. القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وقالت الوكالة إنه "على الرغم من الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول سلسلة من القضايا، أكد البيان الختامي للمجموعة دعمها لدولة فلسطينية في المستقبل، وكذلك رفض أي صفقة أو خطة تطيل الاحتلال الإسرائيلي وتقوض حق العودة للفلسطينيين اللاجئين". التوحد ضد إيران التوحد ضد إيران وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن السعودية استطاعت من خلال القمتين أن تحشد العالم العربي ضد إيران وتصرفاتها المختلفة بالمنطقة. Advertisements وشهدت كلمة الملك سلمان التأكيد الرسمي والواضح لضلوع إيران بشكل رئيسي في العمليات الإرهابية والتخريبية التي هددت أمن واستقرار المنطقة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أن الملك سلمان استطاع حشد وتوحيد جبهة العديد من الدول الإسلامية ضد إيران، وذلك على الرغم من الخلافات التي تظل دومًا إحدى عوامل الفرقة، واصفة ما تحقق بالإنجاز. صحف السعودية: «قمة الرياض» تتمسك بالبيت الخليجي تغير سياسة تركيا تغير سياسة تركيا وركز موقع المونيتور المعني بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، على موقف تركيا من حضور القمة الإسلامية، وذلك بعد أن أناب عن الرئيس رجب طيب أردوغان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. وأشارت إلى أن أنقرة كان من الممكن أن تتجاهل الدعوة إلى القمة، غير أنها تسعى في الوقت الحالي للحفاظ على ما تبقى من استقرار في اقتصادها، والذي عانى على مدى الأشهر القليلة الماضية من تدهور واضح في قيمة العملة التركية الليرة. صحف السعودية: قمة التكامل الخليجي في الرياض غدًا وتسعى أنقرة للحفاظ على استثمارات رجال الأعمال السعوديين، خاصة في ظل دعوات المقاطعة المستمرة والمتكررة في المملكة العربية السعودية لتركيا، وذلك على خلفية دعمها المستمر لجماعة الإخوان المسلمين وتعاونها العميق مع قطر عسكريًا. أزمات اقتصادية أزمات اقتصادية أشارت المملكة خلال حديثها في القمة إلى أن هناك مشكلات دولية موسعة قد تواجهها الأسواق العالمية حال استمرار النهج الإيراني، وبالأخص العمليات المتطرفة التي تستهدف ناقلات النفط وخطوط إنتاجه. وأبرزت وسائل الإعلام الدولية الحديث عن مدى تأثير ذلك في المستقبل القريب، بالإضافة إلى ما إذا كان ذلك سيعني تأثر المصادر التي تمد مختلف الأسواق بالنفط داخل منطقة الخليج العربي.

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