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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في سوريا

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عددًا من الأهداف العسكرية في سوريا.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الجيش قصف عددًا من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًّا على "إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة ‫جبل الشيخ مساء السبت من داخل الأراضي السورية.

 

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وأضاف: "‏سيواصل ‫الجيش العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بمواطني ‫إسرائيل".

 

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده لقذيفتي "هاون"، وقال إنهما أطلقتا من الأراضي السورية، وسقطتا في هضبة الجولان المحتلة.

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