شكرا لقرائتكم كرامي في ذكرى اغتيال "الرشيد": "لم نسامح ولن ننسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 00:31

وضع رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، أكاليل على ضريح الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رشيد كرامي في مقابر باب الرمل، في طرابلس شمال لبنان، بذكرى استشهاده، في الأول من حزيران (يونيو) عام 1987.



وشارك إلى كرامي شقيقه خالد، والنواب: جهاد الصمد، عبدالرحيم مراد والوليد سكرية، الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، رئيس جامعة المدينة الوزير السابق سامي منقارة، رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، وشخصيات سياسية ودينية وتربوية واجتماعية وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير ورؤساء مصالح رسمية وخاصة وحشد من ابناء طرابلس والشمال.

وبعد تلاوة من القرآن الكريم، قرأ الحضور الفاتحة عن روح الشهيد، ثم وضعت الاكاليل.

وعقد نواب "اللقاء التشاوري" ونواب "التكتل الوطني"، اجتماعا في دارة النائب كرامي في طرابلس، ضم الوزير حسن مراد والنواب: طوني فرنجية، مراد، فريد الخازن، سكرية، اسطفان الدويهي، مصطفى الحسيني، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي، وطه ناجي. وشخصيات سياسية.

بعد الاجتماع، قال كرامي: "من طرابلس، أحييك في عليائك يا حبيب طرابلس. مدينتك أيها الرشيد الشهيد ليست بخير، وأهل مدينتك ليسوا بخير. مدينتك يا رشيد كرامي غاضبة، حزينة، منكوبة، صابرة، مدينتك تحفظ لك في وجدانها ذكرى أيام الخير والبحبوحة والكرامة، مدينتك جرحها لم يلتئم، فهي مدركة بأنها لم تخسر فقط رشيد كرامي، بل خسرت معه وزنها وكرامتها وحضورها، واستبيحت على مدى السنوات العجاف في دماء أبنائها وأرزاقهم ولقمة عيشهم ومستقبل اولادهم كما استبيحت مكانتها على الخريطة السياسية اللبنانية بوصفها المدينة المؤسسة للاستقلال وللدولة.

طرابلس اليوم، هي عاصمة لبنان الثانية وعاصمة الشمال بالإسم فقط، أما بالفعل فهي عاصمة الفقر والبطالة والإنهيار المالي والإقتصادي والإجتماعي. مدينتك خربوا تراثها وتاريخها، وأجهزوا على كل الإنجازات التي عشت حياتك من أجل تحقيقها. مدينتك تحولت إلى صناديق دماء وانتخاب ولوائح شطب، وأبناء مدينتك تجرأ عليهم القريب والبعيد، والصغير والكبير بحيث صارت تشترى أصواتهم وضمائرهم بالمال الحرام والتحريض الغرائزي وزرع الشقاق والفتن بين أبناء الوطن الواحد".

"أحمل الإغتيالين أمانة في عنقي"

اضاف: "مدينتك، نوابها ليسوا نوابا لها، بل نواب عليها يجري تعيينهم من مرجعيات من خارج طرابلس ولا يرف لهم جفن وهم يصادقون ويحالفون قاتلك ويقدمون له الدعم المادي والمعنوي في السر والعلن. مدينتك، تعرضت لعقاب شنيع تمثل بالإهمال والتهميش والإفقار، والوعود الكاذبة بالمشاريع الإنمائية، وكانت دائما صابرة، لكن صبرها نفذ، وها هي الأجيال الجديدة تتذكرك يا رشيد وتحن إلى زمانك وتترحم عليك وعلى أيامك. لقد اغتالوك جسدا ثم لم يقصروا يوما على مدى ربع قرن في الاغتيال المعنوي لحارس النهج وحامل الأمانة عمر كرامي، لكن الإغتيالين فشلا ولله الحمد، فرشيد كرامي النهج لا يزال حيا في الضمائر والقلوب والعقول، وعمر كرامي تحمل أقصى ما يمكن أن يتحمله المرء من ظلم ولم يستسلم، ومات ولم يستسلم. وها أنا اليوم، أحمل الإغتيالين أمانة في عنقي ونيشانا على صدري وأعلن مجددا لكما يا رشيد ويا عمر بأن كرامة طرابلس قضيتي ومشروعي ووفائي المستمر لكما مدى العمر".

وتابع: "في مثل هذا اليوم، اغتيل رشيد كرامي. لقد صدر أمر الإغتيال من اسرائيل ونفذته أدوات لبنانية، وكانت لهذا الإغتيال أهداف فورية وأخرى بعيدة المدى سرعان ما تكشفت لنا، وكان علينا ان نجهض هذه الأهداف بكل ما امتلكنا من حكمة ووطنية وصبر على الظلم، وأستطيع القول أننا نجحنا إلى حد كبير في إفشال معظم هذه الأهداف ولا نزال في مسيرة النضال للقضاء على كل تداعياتها على المستوى الوطني والقومي".

واشار كرامي الى ان "الهدف الاول والفوري لاغتيال رئيس مجلس وزراء لبنان المسلم في لحظة احتراب بين المسلمين والمسيحيين كان واضحا، وهو تسعير الفتنة والتذابح والاقتتال بين أبناء الوطن، لكن هذا الهدف قضي عليه في مهده، ولم تسقط نقطة دم واحدة كردة فعل على اغتيال كبير من لبنان، ونجحنا هنا في إفشال النوايا الخبيثة والتوقعات الأخبث للقتلة. كان الهدف الثاني من إزاحة رشيد كرامي من المشهد السياسي اللبناني هو تعزيز طروحات التقسيم والفيدرالية التي كانت في عزها، وكان معروفا بأن رجلا بوزن وحجم رشيد كرامي يشكل سدا منيعا أمام مشاريع التقسيم والفدرلة. وهنا أيضا لم يلبث هذا الهدف ان سقط إلى غير رجعة بإذن الله. الهدف الثالث الذي تكشف لنا بعد سنوات قلائل، هو أن رجلا مثل رشيد كرامي لم يكن مرغوبا به في سياق المخطط الذي يجري تحضيره للبنان وللمنطقة عبر تصفية القضية الفلسطينية وتكريس توطين الفلسطينيين كأمر واقع والذهاب إلى التطبيع مع العدو تمهيدا للصلح الذي لم يكن سوى صلح الإذعان والإستسلام".

وقال: "نحمد الله هنا أن هذا الهدف الملعون قضت عليه بنادق المقاومين الذين حرروا الأرض ودحروا العدو الصهيوني حين استسهل العدوان على لبنان، والحق أن رشيد كرامي كان من المبشرين بانبثاق فجر المقاومة ومن المؤمنين بأن سواعد المقاومين ودماءهم هي التي ستحمي لبنان وتسترجع الحقوق والمقدسات والأرض السليبة. وهنا أيضا نجحت المقاومة، ونجح معها نهج رشيد كرامي وفشل الهدف الثالث. يمكن القول أن الهدف الرابع من تغييب رشيد كرامي وجيله يكمن في إنهاء رعيل الرجالات الذين عملوا لقيام دولة القانون والمؤسسات، وآمنوا بأن السياسة هي الخدمة العامة وهي تغليب المصلحة العامة، واعتبروا بأن مد اليد إلى المال العام من المحرمات. لقد طرح رشيد كرامي تحديدا الاستقامة نهجا في العمل السياسي، وها نحن وصلنا إلى زمان صار فيه الفساد نهجا والنهب نهجا والهدر نهجا وصار المال العام في جيوب القابضين على السلطة وأتباعهم من شركات ومؤسسات ومتعهدين ومصارف. هذا الهدف هو اليوم قضيتنا، هذا الهدف لا يمكن بأن نسمح له بأن يمر وبأن يستمر، وحين يتحقق لنا ذلك يكتمل انتصار القتيل على القاتل".

عون والحريري

وغرد الرئيس اللبناني ميشال عون عبر تويتر قائلا: "في مثل هذا اليوم من كل سنة نعود بالذكرى الى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة الذي عرف أن يحافظ على مقوماتها في أصعب الظروف، وعمل حتى استشهاده من أجل وحدة لبنان".

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وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في تغريدة عبر تويتر:" ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي مناسبة للتأكيد على الدور المميز لرجال ساهموا في ارساء دولة المؤسسات وحماية الشرعية من الخارجين عليها. تحية لروح رشيد كرامي ولمدينة طرابلس التي كان الشهيد ركناً من اركانها التاريخيين".

ميقاتي: نفتقد قامة عملت على وحدة لبنان

وغرد الرئيس نجيب ميقاتي قائلا: "في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي نفتقد قامة عملت على وحدة لبنان وصون العيش الواحد فيه ومنع التحريض والإنقسام. كما نستذكر رجالات الدولة، الذين قدموا المصلحة الوطنية على اية مصالح خاصة او فئوية، ولا ننسى ما كان يحمل لطرابلس في قلبه وما تكنه له إلى يومنا. رحمه الله".

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر تويتر: "‏نستحضر في ذكرى استشهاد دولة الرئيس رشيد كرامي مبادىء رجل الدولة في زمن اكثر ما نحتاج فيه الى منطق الدولة في مواجهة عقلية الميليشيا المتحكمة بالدولة".

وغرّد الوزير سليم جريصاتي: "الرئيس الشهيد رشيد كرامي كان رمزاً لوحدة الدولة وكان بالتالي من المحتم ان يقضي عليه من إنقض على الدولة"

فرنجية: نفتقدك شخصية سياسية وقامة وطنية

وقال رئيس تيار المردة ‏الوزير السابق سليمان فرنجية عبر "تويتر": "دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي شمالك كما كل لبنان يفتقدك شخصية سياسية وقامة وطنية ومرجعا كبيرا".

وغرد النائب ميشال معوض: "‏في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي نستذكر اليوم كبيرا نفتقد حضوره الفاعل على الساحة السياسية ولطالما شكل شريكاً وطنيا وشماليا للرئيس الشهيد رينه معوض. ونؤكد أننا سنكمل مسيرة الشراكة مع طرابلس الفيحاء ونحافظ على رسالة العيش المشترك".

وقال الوزير والنائب السابق محمد الصفدي: " 32 عاما على استشهاد الرئيس رشيد كرامي...كل عام نستذكره رجل ارساء السلام بعيدا من حوار الرصاص الذي كان قائما...رشيد كرامي من الكبار الذين دفعوا ثمن نهج يستند الى قيم وطنية صادقة".

وغرد الوزير السابق اشرف ريفي قائلا: "الرئيس الشهيد رشيد كرامي كان أحد الضمانات الكبرى للعيش المشترك والدولة بمؤسساتها وهيبتها. باستشهاده خسِرت طرابلس وخسر لبنان صمّام أمان جَهد طوال حياته لوقف الحرب واعادة البناء. الرحمة للرئيس الشهيد ونستمر في إرساء العلاقة مع هذا البيت العريق وأولويتنا طرابلس".

أحمد الحريري: كان عنواناً لكرامة الوطن كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري

وقال الامين العام لـ "تيار المستقبل" احمد الحريري عبر تويتر: "نستذكر اليوم مع طرابلس وكل لبنان دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي. من كان عنواناً لكرامة الوطن ودولة المؤسسات كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري. قدرنا أن يرحل الكبار وأن نستمر على دروب الوفاء لهم ولمسيرتهم الحافلة بالحرص على عروبة لبنان ووحدته وطناً لكل اللبنانيين".

وأجرى أحمد الحريري، عصر اليوم، اتصالاً هاتفياً، باسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بكل من معن كرامي ونجله وليد، مستذكراً الرئيس الشهيد رشيد كرامي و مسيرته الوطنية والعروبية.

من جهته، علق وليد معن كرامي، عبر "تويتر"، على تغريدة أحمد الحريري واتصاله بالقول:" قدرنا أن يجمعنا نحن وإياكم شرف وألم الشهادة. تاريخنا ومبادئنا تفرض أن نكون سداً منيعاً في وجه مؤامراتهم الخبيثة التي تستهدف لبنان الدولة وامتداده العربي".