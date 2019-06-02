شكرا لقرائتكم مواقف لبنانية تستغرب صمت "لبنان الرسمي" على كلام نصرالله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 2 يونيو 2019 - اخر تحديث في 2 يونيو 2019 / 01:36

استدعى الخطاب الذي القاه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ خلال الإحتقال بيوم القدس العالمي أمس الجمعة، وخصوصا انتقاده لموقف لبنان الرسمي الداعم للتضامن العربي، الذي أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ في القمة العربية في مكة المكرمة ردودا محلية في لبنان. وغرّد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار عبر "تويتر" قائلا: "مبارك اجتماعات مكة المكرمة ومبارك بيانها الذي يجسد تضامنا عربيا يريد حماية هويتنا القومية ومواجهة الفتنة وموقظيها".



واضاف: "نريد حماية مصلحتنا القومية والوطنية قبل مصلحة إيران أو أميركا. نريد علاقة حسن جوار مع إيران، علاقة لن تصحّ مع تدخلها في شؤوننا وتعاطيها مع بعض أهلنا كجالية مستتبعة لها".

وقال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل عبر تويتر: "السكوت المطبق من قبل الحكومة وأفرقائها على كلام السيّد نصرالله الذي ينتهك سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم ويجرّ لبنان واللبنانيين لصراعات لا يريدونها يشكل ترجمة جديدة لمفاعيل التسوية وخضوع افرقاء السلطة لمشيئة حزب الله، سلامة لبنان وشعبه ليست للمقايضة"

وغرد عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل فقال: "ان ينصّب السيد نصرالله نفسه مرشدا للجمهورية اللبنانية مرفوض ومدان. ولكن اين موقف رئيس الجمهورية من هذه التجاوزات والتعدي على موقف "لبنان الرسمي"؟. وقال: "نستغرب صمت "لبنان الرسمي"على كلام السيد حسن!؟

واضاف: "يحاضر السيد حسن نصرالله بالنأي بالنفس والحياد في حين أن حزبه هو أول من خرق هذا المبدأ عند نجدته للنظام السوري وأدخل حينها لبنان في قلب صراع لا علاقة للبنان به لا من قريب ولا من بعيد".

ريفي وعلوش وسعيد

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وأكد الوزير السابق اللواء ​اشرف ريفي​ أن "موقف لبنان الرسمي يتمثل بما قاله رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في القمة العربية "، معتبرا أن "غالبية ​الشعب اللبناني​ لا توافق على ​سياسة​ ​حزب الله​ ولبنان يعاني من عزلة بسبب هذه السياسة".

ورأى ريفي أن "مصلحة لبنان تكمن في البقاء ضمن الاجماع العربي"، مشيرا الى ان "الشعب اللبناني لم يستسلم للهيمنة الايرانية ومشروع حزب الله"، مطالبا العرب "بعدم التخلي عن لبنان".

وقال القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​: "يسمحلنا نصرالله"، رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ هو رئيس حكومة لبنان ومن يحاسبه هو ​مجلس الوزراء​، ومشكلة نصرالله لها علاقة بان هذه القمة موجهة بالأساس ضد الاعتداءات التي تقوم بها إيران من خلال ميليشياتها".

وغرّد النائب السابق فارس سعيد قائلاً: "‏غريب أمر السيّد حسن نصرالله، ينتقد رئيس حكومة لبنان لأنه تضامن مع العرب، ‏وهو يفاوض اسرائيل من خلال وسيط اميركي‏"يللي استحوا ماتوا".

مراد: لازم نصدّر صواريخ

وفي المقابل قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد في تغريدته: "لازم نصير مثل الدول الكبرى نصدّر صواريخ بدل ما عم نترجى حتى نسلح جيشنا الوطني. أكيد إذا بتحب لبنان حتحب صناعته وبصير عنا منتج دقيق ذات جودة عالية وفعالة بيعمل مدخول للدولة كبير".