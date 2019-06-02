شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يولم على شرف أيتام في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 23:23

أقام مركز "الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية" في مدينة طرابلس، شمال لبنان، اليوم (السبت)، مأدبة إفطار على شرف 250 طفلا، من أيتام المدينة وضواحيها، تحت إشراف السفارة السعودية.



حضر المأدبة، التي أقيمت في حديقة الملك فهد: النائب ديمة جمالي، نائب سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، ماجد أباالعلا، القنصل سلطان السبيعي وسعود العنزي، مدير المركز فهد القناص، وفد من دار الفتوى، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

وفي الختام، تم توزيع 500 هدية عيد على 500 طفل، والتقطت الصور التذكارية.