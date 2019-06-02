تعليق ناري من نتنياهو على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا

وأضاف نتنياهو، تعليقا على الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع في سوريا فجر اليوم: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن "هذه هي سياسة متسقة انتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية فجر اليوم استهدفت بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود سوريين بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارات كانت ردا على إطلاق قذائف سورية على منطقة جبل الشيخ.