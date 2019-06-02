القضاء العراقى يصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى لداعش الإرهابى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عراقى مطلع اليوم الأحد، أن القضاء العراقى أصدر حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى. وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "إحدى المحاكم العراقية أصدرت اليوم حكما بإعدام فرنسى ثامن ينتمى إلى تنظيم (داعش) الإرهابى"، مؤكدا أن هناك فرنسيا تاسعا قيد المحاكمة الآن . كان القضاء العراقى قد أصدر فى وقت سابق حكما بإعدام 7 فرنسيين انتموا إلى تنظيم "داعش"، فيما اعترضت الحكومة الفرنسية على تلك الأحكام، وأكدت أنها تحاول تخفيف الحكم عنهم.

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