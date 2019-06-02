إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية في سوريا

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-



أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عددًا من الأهداف العسكرية في سوريا.

وقال الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على "فيسبوك"، إن الجيش قصف عددًا من "الأهداف العسكرية داخل سوريا"، ردًّا على "إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة ⁧‫جبل الشيخ‬⁩ مساء السبت من داخل الأراضي السورية".

وأضاف:" ‏سيواصل ⁧‫الجيش العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بمواطني ⁧‫إسرائيل‬⁩".

وأرفق أدرعي البيان بشريط مصور، قال إنه للاستهداف الإسرائيلي للأهداف العسكرية في سوريا.

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وبعد صدور بيان الجيش، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا مقتضبا على حسابه على تويتر قاله فيه ، إنه أجرى مشاورات أمنية في أعقاب اطلاق النار باتجاه الجولان، وأصدر خلالها تعليمات للجيش بتنفيذ عملية قاسية.

نتنياهو أضاف "أن إسرائيل ليست مستعدة لتحمل إطلاق نار باتجاه أراضيها وسترد بشدة ضد كل اعتداء عليها، هذه سياسة ثابتة أقودها وسنواصل تنفيذها من أجل أمن إسرائيل".

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده لقذيفتي "هاون"، قال إنهما أطلقتا من الأراضي السورية، وسقطتا في هضبة الجولان المحتلة.

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