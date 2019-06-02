القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، أنه قصف عددًا من الأهداف العسكرية في سوريا.
وقال الناطق بلسان الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على "فيسبوك"، إن الجيش قصف عددًا من "الأهداف العسكرية داخل سوريا"، ردًّا على "إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن باتجاه منطقة جبل الشيخ مساء السبت من داخل الأراضي السورية".
وأضاف:" سيواصل الجيش العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل".
وأرفق أدرعي البيان بشريط مصور، قال إنه للاستهداف الإسرائيلي للأهداف العسكرية في سوريا.
وبعد صدور بيان الجيش، نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا مقتضبا على حسابه على تويتر قاله فيه ، إنه أجرى مشاورات أمنية في أعقاب اطلاق النار باتجاه الجولان، وأصدر خلالها تعليمات للجيش بتنفيذ عملية قاسية.
نتنياهو أضاف "أن إسرائيل ليست مستعدة لتحمل إطلاق نار باتجاه أراضيها وسترد بشدة ضد كل اعتداء عليها، هذه سياسة ثابتة أقودها وسنواصل تنفيذها من أجل أمن إسرائيل".
ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصده لقذيفتي "هاون"، قال إنهما أطلقتا من الأراضي السورية، وسقطتا في هضبة الجولان المحتلة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.