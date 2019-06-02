القوات التركية تحيد 5 إرهابيين شمال العراق

أنقرة/ صفاء شاهين/ الخليج 365

تمكنت القوات التركية من تحييد 5 إرهابيين، في إطار عملية "المخلب" المستمرة في شمال العراق.

وفي تغريدة نشرتها، الأحد، على حسابها في موقع تويتر، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن العملية المتواصلة في منطقة هاكورك منذ 27 مايو/ أيار الماضي، أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين جدد من منظمة "بي كا كا".



وأوضحت الوزارة أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عملية "المخلب" ارتفع إلى 27.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو، تمكنت الليلة الماضية من تدمير أهداف ونقاط تابعة للمنظمة الإرهابية

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وعثرت القوات التركية في مخابئ الإرهابيين على أسلحة وذخائر.

وفي غارة أخرى على منطقة أفاشين-باسيان، تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 4 إرهابيين مع سيارة مزودة بسلاح دوشكا.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.





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