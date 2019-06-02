850 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365 -

ارتفع عدد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى المبارك، صباح الأحد، إلى 850 مستوطناً بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب مسؤول بالأوقاف.

وأكد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدّبس، في بيان مقتضب، أن الشرطة الإسرائيلية سمحت لـ 850 مستوطناً باقتحام المسجد الأقصى.

وأضاف أن شرطة الاحتلال “اعتدت على حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني بالضرب المُبرح على رأسه، ولم تسمح للطواقم الطبية بعلاجه لأكثر من ساعة”.

وأكد أنه تم "توقيف الحارس عصام نجيب من قبل الشرطة، حيث قامت باحتجاز هويته، وسلّمته استدعاء للتحقيق الفوري معه في مركزها "القشلة" غرب مدينة القدس.

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ورصدت مراسلة “الخليج 365” اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية لأربعة مصلين من جنسيات مختلفة من داخل باحات المسجد بسبب تصدّيهم للمستوطنين المُقتحمين.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباح اليوم “باب المغاربة” الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.

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