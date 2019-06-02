الشاهد رئيسا لحركة "تحيا تونس"

تونس/يسرى وناس/الخليج 365



انتخب المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس" مساء السبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد، رئيسا للحزب.

جاء ذلك وفق وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للحركة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، الماضي أعلن 44 نائبًا في البرلمان (إجمالي نوابه 217) عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من رئيس الحكومة تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".



وتأسست الكتلة في سبتمبر/ أيلول 2018، وضمت نوابا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه رئيس الجمهوري الباجي قايد السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين.



وأكد الشاهد، في كلمته في ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لتحيا تونس الشهر الماضي، أن الحزب كان "السند القوي" لحكومته، وليس العكس.



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كما شدد على أن الحزب "جعله يشعر بأنه ليس وحيدًا في مواجهة المعارك".

ونصح قيادات الحزب بالقول: "يجب أن لا يكون (تحيا تونس) رقمًا يضاف إلى قائمة الأحزاب وإنما يجب مواصلة المشروع الوطني".

كما تم وفق البيان ذاته، انتخاب كمال مرجان رئيس حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية (قبل اندماجها مع تحيا تونس ) رئيسا للمجلس الوطني.

والأسبوع الماضي أعنت حركة "تحيا تونس" وحزب "المبادرة الدستورية الديمقراطية"، اندماجهما قبيل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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