وزير الرياضة المغربي يحذر من تكرار أخطاء التحكيم بكأس أفريقيا

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

حذر وزير الرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، من تكرار أخطاء التحكيم خلال مشاركة منتخب بلاده في كأس الامم الافريقية.

جاء ذلك في لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار(مشارك في الائتلاف الحكومي)، السبت، بمدينة تزنيت(وسط) .

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، السبت، رفع قضية لدى محكمة التحكيم الرياضية على خلفية تعطل تقنية الفيديو "الفار" في نهائي بطولة أبطال إفريقيا 2019 بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

وقال العلمي “بعدما وقع للفرق المغربية من ظلم التحكيم بالمنافسات الافريقية، يجب أن نتسائل كيف سيتم التعامل مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الافريقية ”.

وانتقد “ ظلم وأخطاء التحكيم الذي تعرضت له فرق بلاده خلال المنافسات الافريقية “.

وأشار إلى أن بلاده لن تسكت على ما وقع لفريق الوداد البيضاوي، مذكرا بلجوء الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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وطالب بتشديد العقوبات على الحكام الذين اقترفوا أخطاء في حق فرق بلاده، وشطبهم من لائحة الحكام .

وتوّج الترجي، مساء الجمعة، في مباراة تخللتها أحداث مثيرة على الملعب الأولمبي في رادس بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفا للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، ما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد الذي أصيب بقدمه.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.