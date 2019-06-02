ضبط وافد يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة أن فرقها بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنت من ضبط وافد يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة، وذلك داخل مدينة الرياض. جاء ذلك في تغريدة لوزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر، موضحة أن ذلك تم بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، وأنه تمت إحالة الوافد إلى النيابة العامة.

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