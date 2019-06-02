الصحة تفعّل خطط الطوارئ والأزمات إثر انقطاع #الكهرباء في المناطق الجنوبية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الصحة أن انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الجنوبية للمملكة لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة أن جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية تعمل؛ حيث جرى تفعيل خطط الطوارئ والأزمات، والتنسيق مع شركة الكهرباء، مشيرة إلى تفعيلها خطط الإخلاء الطبي، ونقل الحالات الحرجة في حال استدعى ذلك.