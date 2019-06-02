هل انسحبت قطر من القمة الإسلامية بأوامر تركية؟

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مصادر أمريكية أكدت أن مشاركة قطر برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة، جاءت تحت ضغط من الإدارة الأمريكية

اعتادت قطر في الآونة الأخيرة على لفت الأنظار إليها، من خلال عدم تنفيذ البروتوكولات والقواعد والنظم المتبعة في القمم، من خلال الانسحاب من القمم أثناء جلسات الانعقاد. فخلال القمة الإسلامية التي انعقدت أمس الجمعة في مكة المكرمة، انسحب الوفد القطري المشارك، من القمة خلال إلقاء ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين كلمته، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول الدافع وراء تلك الخطوة، وتباينت التفسيرات حول ذلك، والتي لم يصدر عن الدوحة أي تعليق حولها حتى الآن .

فقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التي عقدت أمس في مكة المكرمة، ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء على "تويتر" من خلال هاشتاج "انسحاب قطر من قمة مكة"، خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة

فقد تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر لحظة انسحاب وفد قطر من قمة منظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التي عقدت أمس في مكة المكرمة، ويظهر الفيديو الذي نشره النشطاء على "تويتر" من خلال هاشتاج "انسحاب قطر من قمة مكة"، خروج أشخاص يرتدون ملابس رسمية من قاعة الاجتماع في بداية كلمة العاهل الأردني عبدالله الثاني. وترأس رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، وفد بلاده إلى القمم الثلاث التي استضافتها السعودية، وهي المشاركة التي أكد أهميتها وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إذ قال في تغريدة له، الجمعة: " تأتي مشاركة دولة قطر في القمم الثلاث المنعقدة في مكة المكرمة انطلاقاً من دعمها للعمل العربي الإسلامي المشترك وحرصها على أمن و استقرار المنطقة وخدمة مصالح شعوبها والتحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الإقليمي"، وفقا لـ"سي إن إن". أوامر تركية أوامر تركية وتعليقا على الهاشتاج الذي تم تداوله على نطاق واسع، اعتبر الإعلامي أمجد طه أن تصرف قطر ليس انسحابًا وإنما "هروب بأوامر من تركيا. السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واستعرض طه صور تم تسريبها تكشف مخطط تركيا وأوامر وزير خارجية أردوغان لممثل قطر بالانسحاب، قائلا نظام تركيا اخترق نظام قطر بالأيفون في القمة الإسلامية في مكة .كالعادة الآيفون متهم الصغار بالجوال تأمرهم.. والكبار يأتي العالم لهم".

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) هروب وليس #انسحاب_قطر_من_قمه_مكه المكرمة...



●وهذه صور تم تسريبها تكشف مخطط تركيا وأوامر وزير خارجية اردوغان لممثل قطر بالإنسحاب😁.



●نظام تركيا اخترق نظام قطر بالايفون في القمة الإسلامية في مكة



●كالعادة الآيفون متهم



الصغار بالجوال تأمرهم.. والكبار يأتي العالم لهم.#امجد_طه pic.twitter.com/ZAaXNtU46C — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 1, 2019 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25)

الصحفي السعودي عناد العتيبي أيد ما ذهب إليه أمجد طه قلائلا : "السيادة التركية على حكومة #قطر.. نهايتها مسج بالانسحاب".

فيما رأى معلق آخر أن انسحاب الوفد القطري خلال إلقاء ملك الأردن كلمته، رغم مناصرة الأردن للدوحة، يدل على حقيقة "لؤم وانحطاط نظام قطر" ، على حد قوله. فيما علق الكاتب سلمان الدوسري قائلا :"غابوا لم يتغير شيء… حضروا أيضًا لم يتغير شيء… وافقوا على كل البيانات كذلك لم يتغير شيء… قرروا الانسحاب لعلهم يلفتوا الانتباه… فهل تغير شيء؟!". Advertisements في المقابل علق ناشطون قطريون على ذلك بنفي أن يكون وفد بلاهم قد انسحب، وغرد خالد جاسم: ”الصحيح أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر غادر، ولم ينسحب الوفد القطري، أكملوا الجلسة " الانسحاب أن يخلوا مقعد الدولة، يعني محد جالس على الكراسي" ، بحسب "إرم نيوز". مندوب قطر يعزز «الانقسام الفلسطيني» بتبرئة إسرائيل

ولم يصدر أي إعلان رسمي أو تصريح من قبل السلطات القطرية أو من قبل القائمين على القمة الإسلامية. انسحاب تميم انسحاب تميم وهذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها قطر من أحد القمم ، ففي مارس الماضي ، غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القاعة التي استضافت أعمال الدورة الـ30 لقمة جامعة الدول العربية في تونس. وأظهر مقطع فيديو مغادرة أمير قطر خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والذي كان يتحدث فيها عن وجود "الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية" في الدول العربية. وفتحت هذه الخطوة القطرية الباب أمام العديد من التأويلات والتفسيرات حول سبب مغادرة أمير قطر مقر القمة، قبل إلقاء كلمة بلاده، إلا أن وزير الشؤون الخارجية، التونسي خميس الجهيناوي، برر تلك الخطوة بأن أمير قطر، اختار أن يغادر القمة بعد الاستماع للكلمات الافتتاحية. كما أوضح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قائلا "إن بلادة وجهت دعوة إلى أمير قطر فلباها إكراما لنا، وقد أعلمنا منذ البداية أنه لن يشارك في كل الاجتماعات ولن يلقي خطابا" ، مؤكدا أنه ليست لتونس مشكلة مع أي طرف ، وفقا لـ "القدس العربي". ضغط أمريكي ضغط أمريكي وحول سر المشاركة القطرية في القمم الثلاث، الخليجية والعربية والإسلامية، التي عقدت الخميس والجمعة بمكة ، كشفت شبكة "سي إن إن" أن إرسال قطر رئيس وزرائها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ظل معزولاً داخل قاعات الاجتماعات، وفقًا للشبكة، إلى مكة، جاء تحت ضغط الإدارة الأمريكية. وأوضحت الشبكة في تقريرها أن الضغط الأمريكي حمل قطر على إرسال وفد رفيع المستوى إلى القمم. قطر تتلقى دعوة من السعودية لحضور قمتين في مكة وكان رئيس الوزراء القطري قد وصل الخميس إلى المملكة للمشاركة في 3 قمم حول التوتر الإقليمي، في زيارة هي الأولى التي يقوم بها مسؤول قطري للمملكة منذ قرار كل من: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قطع العلاقات مع قطر في 2017.

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