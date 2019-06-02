بعد موت القط الغاضب الأشهر عبر الإنترنت، ظهر قط غاضب جديد ليخطف الأنظار. وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاز القط الفارسي المرعب لويس على شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفه البعض بالقط الغاضب الجديد عبر شبكات مواقع التواصل. قالت صاحبة القط إنه بالرغم من ملامحه الغاضبة المرعبة لكنه يحب اللعب والاحتضان. بدأ المتابعون يتوافدون على حساب القط عبر إنستجرام ووصل متابعيه إلى 3 آلاف متابع حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القط الغاضب الجديد.. فارسي مرعب ويُسمى لويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.