شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 حوثيين بالجوف فى غارات للتحالف باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 عناصر من مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران فى مواجهات الجيش اليمنى بمحافظة الجوف، فيما شنت مقاتلات التحالف العربى سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية فى الضالع، جنوبى البلاد، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التقدم باتجاه المجمع الحكومي، فى مديرية المتون بالجوف ،وتمكنت قوات الجيش الوطنى من إحباط محاولة التسلل الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 5 من عناصر الانقلاب وجرح آخرين.

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وفى محافظة الضالع، شنت مقاتلات التحالف العربى سلسلة غارات جوية على مليشيا الحوثى الانقلابية، غربى المحافظة ،وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الغارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي، فى منطقة "حجر"، غربى مدينة الضالع.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير دبابة و3 عربات تابعة لها ،وفى مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، أحبطت قوات الجيش الوطنى هجوما لمليشيا الحوثى الانقلابية، وكبدتها قتلى وجرحى.