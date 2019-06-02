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مقتل شخص وإصابة 10 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بحافلة بكابول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، إثر انفجار في حافلة تابعة لكلية الفنون التطبيقية بجامعة كابول، فى طريق الصومعة، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن سبب الانفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة لاصقة ،ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.

 

 

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